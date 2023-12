Rogozin ameninta din nou R. Moldova: Acordul cu UE dezgheata conflictul transnistrean

Vicepremierul rus Dmitri Rogozin, trimis special al presedintelui Valdimir Putin pentru Transnistria, a amenintat, de la Bruxelles, ca semnarea unui acord de asociere cu UE in Republica Moldova ar putea duce la "dezghetarea" conflictului.

Rogozin, care a vorbit la Institutul Regal de Afaceri Internationale de la Bruxelles, a afirmat ca "problema Transnistriei are un loc special in problema de asociere a Republicii Moldova cu UE", informeaza ITAR-TASS.

Rogozin a subliniat ca, daca Republica Moldova si Ucraina vor fi incluse intr-o zona de liber schimb cu UE, "se va ajunge la o blocada economica totala a Transnistriei".

Potrivit oficialului rus, "asocierea fara consultare cu Republica Moldova si Transnistria va duce cu siguranta la o diminuare in continuare a statului moldovenesc".

"Noi toti trebuie sa fim vigilenti si intelepti pentru a preveni escaladarea tensiunii in zonele de conflicte inghetate. Rusia a solicitat in mod repetat Chisinaului ca Transnistria sa fie acceptata la negocierile cu UE. In Transnistria de azi traiesc 500.000 de persoane, dintre care 200.000 sunt cetateni ai Rusiei si 70.000 de cetateni ai Ucrainei", a reamintit Rogozin.

Anterior, vicepremierul rus Dmitri Rogozin a afirmat ca Moldova ar putea pierde Transnistria daca semneaza acordurile cu Uniunea Europeana.

A.I.