Rusia ataca virulent anularea legii care confera limbii ruse statut special in Republica Moldova

Critici virulente au fost transmise de Konstantin Kosaciov, presedintele Comisiei pentru relatii internationale din Consiliul Federatiei, camera superioara a parlamentului rus, intr-o postare pe blogul senatorilor rusi de pe pagina de internet a Consiliului Federatiei, intitulata "In Europa prin incalcarea drepturilor rusilor?".Kosaciov pune pe acelasi plan decizia Curtii Constitutionale a Republicii Moldova si pe cea a Ucrainei din 16 ianuarie prin care intregul sector de servicii din aceasta tara trece exclusiv la limba ucraineana, calificandu-le pe ambele drept "atacuri impotriva limbii ruse", potrivit portalului Deschide.md.Senatorul rus vede o legatura intre cele doua masuri si aspiratia de integrare europeana a Republicii Moldova si Ucrainei. "Am impresia ca Europa trateaza cu indulgenta astfel de decizii, considerandu-le in deplina concordanta cu valorile europene, la care adera in mod declarativ Kievul si Chisinaul, incalcand de fapt conventiile europene", sustine Kosaciov, in opinia caruia "rusofobia devine un element sistemic al politicii europene, incurajata de Uniunea Europeana in vecinatatea Rusiei".Referitor la decizia de joi a Curtii Constitutionale de la Chisinau, el sustine ca aceasta a fost luata la presiunea fortelor proeuropene. "Acesti politicieni inteleg integrarea tarii lor intr-un mod specific, prin renuntarea la vechea identitate moldoveneasca si a propriei statalitati de dragul alipirii la Romania", scrie Kosaciov, adaugand ca nu intamplator atat presedinta Curtii Constitutionale, Domnica Manole, cat si deputatii care au contestat legea votata la sfarsitul anului trecut si promulgata de Igor Dodon detin cetatenie romana.In acest context, Kosaciov aminteste ca presedintele Maia Sandu a promis in campania electorala ca vrea sa construiasca un stat in care cetatenii tuturor grupurilor etnice se vor simti in siguranta, in care drepturile lor, inclusiv dreptul de a-si folosi limba, vor fi protejate in mod fiabil. Daca Maia Sandu va sustine decizia Curtii Constitutionale, atunci, in opinia sa, va fi foarte dificil sa realizeze obiectivul declarat de ea: 'stabilirea unor relatii bune cu Rusia si rezolvarea multor probleme acumulate intre tarile noastre'."Nu mai putin important este faptul ca decizia Curtii Constitutionale indeparteaza Moldova si mai mult de solutionarea conflictului transnistrean. Este greu de imaginat ca locuitorii din stanga Nistrului, care au suferit o tragedie in urma cu 30 de ani, din cauza acelorasi probleme lingvistice si acelorasi dorinte ale autoritatilor de la Chisinau de a efectua o romanizare fortata, ar dori brusc sa se reintegreze cu o astfel de Republica Moldova", afirma senatorul rus.Ambasada Rusiei de la Chisinau a calificat drept alarmanta decizia Curtii Constitutionale de anulare a legii prin care limbii ruse i se confera statutul de limba de comunicare interetnica.Totodata, Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene a emis un comunicat prin care cere misiunilor diplomatice acreditate in Republica Moldova sa se abtina de la comentarii pe marginea deciziei Curtii Constitutionale de anulare a legii prin care limba rusa a fost declarata limba de comunicare interetnica.Curtea Constitutionala de la Chisinau a declarat joi neconstitutionala Legea 234 cu privire la functionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, care conferea un statut special limbii ruse, lege ce a fost adoptata in luna decembrie de o majoritate constituita intre Partidul Socialist si Partidul Sor in parlamentul moldovean.