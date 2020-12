Rusia incalca integritatea teritoriala si suveranitatea Republicii Moldova, acuza seful NATO

"As dori sa-l felicit pe noul presedinte ales (Maia Sandu). Republica Moldova este un partener al NATO. Astept cu nerabdare sa o intalnesc la un moment dat, pentru ca apreciem, desigur, si cooperarea cu Moldova ca partener al Aliantei noastre", a afirmat Stoltenberg."Vedem cum Rusia a desfasurat trupe prin incalcarea dorintelor diferitelor guverne din vecinatatea noastra, cum Rusia a anexat ilegal Crimeea, cum continua sa destabilizeze estul Ucrainei, cum exista trupe rusesti in regiuni din Georgia si, de asemenea, cum exista trupe in Moldova, in Transnistria", a declarat seful NATO."Si aceasta incalcare a integritatii teritoriale a Republicii Moldova este inca un exemplu al modului in care Rusia de prea multe ori nu respecta dreptul international si integritatea teritoriala a tarilor, inclusiv a Moldovei". a subliniat Stoltenberg.Declaratiile secretarului general al NATO intervin dupa atacurile concertate ale Kremlinului din ultimele zile impotriva presedintelui ales al Republicii Moldova, Maia Sandu, care a afirmat ca Rusia trebuie sa-si retraga Grupului Operativ de Trupe Ruse (GOTR) din regiunea transnistreana, iar misiunea de pace ruseasca sa fie inlocuita cu una civila, cu mandat international, sub auspiciile OSCE si ONU.Potrivit Radio Chisinau , Maia Sandu a declarat luni, intr-o conferinta de presa la Chisinau, ca nu exista niciun acord semnat de Republica Moldova prin care sa fie permisa stationarea GOTR - creata pe ramasitele fostei Armatei a 14-a a URSS - in regiunea transnistreana, precum si a munitiei militare.De la purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pana la seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, responsabilii rusi au afirmat ca retragerea "trupele ruse de mentinere a pacii" va duce la o "destabilizare" in regiune. Or, nu la ele se referise Maia Sandu, remarca analisti de la Chisinau.Atacurilor Kremlinului li s-a asociat si presedintele in exercitiu prorus de la Chisinau, Igor Dodon , care a amenintat ca va scoate oamenii in strada pentru a apara "pacea in Transnistria", conform presei moldovene.Mai multi analisti de la Chisinau au calificat reactia Moscovei la declaratiile Maiei Sandu cu privire la Transnistria drept "disproportionata", ceea ce demonstreaza - in opinia lor - ca Kremlinul a fost "deranjat" de faptul ca a suferit o infrangere geopolitica in Republica Moldova, potrivit Deschide.md.Totodata, lipsa unei reactii a Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova demonstreaza faptul ca guvernul premierului Ion Chicu este minoritar si nu se bucura de sustinerea majoritatii alegatorilor care au votat-o pe Maia Sandu, considera analistii Anatol Taranu si Ion Tabarta.Ion Tabarta considera ca, prin declaratiile cu privire la Transnistria, Maia Sandu doar a reiterat pozitia presedintilor moldoveni de pana la Dodon."Aceasta reactie disproportionata a Moscovei o putem interpreta ca Moscova a suferit o infrangere geopolitica in Republica Moldova. Igor Dodon trebuia sa fie un fel de paravan al intereselor rusesti in solutionarea acestui conflict. Nu exclud ca in continuare oficialii rusi vor spune ca pozitia Maiei Sandu este de fapt viziunea Occidentului, in special a SUA", spune Tabarta.Politologul Anatol Taranu apreciaza ca lipsa oricarei reactii din partea MAEIE demonstreaza ca guvernul Chicu saboteaza actiunile presedintelui ales al Republicii Moldova.Lipsa unei reactii din partea Ministerului de Externe moldovean este remarcata si de analistul Nicu Popescu, fost ministru moldovean de externe in guvernul Maiei Sandu. "In aceste zile, Ministerul Afacerilor Externe si al Integrarii Europene al Republicii Moldova alege daca aceasta institutie exprima pozitia tarii sau exprima pozitia unui fost lider politic respins de catre cetateni. Tacerea de pana acum a MAEIE inseamna nu doar desolidarizarea fata de presedintele ales, dar si desolidarizarea de valorile, traditiile MAEIE, cat si de consensul national fata de acest subiect", subliniaza el.GOTR, avand misiunea oficiala a apararii depozitelor de munitii sovietice din Transnistria, numara in jur de 1.500 de militari, iar forta de mentinere a pacii ruseasca aproape 500.