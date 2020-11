Seful guvernului de la Chisinau: "Ca Maia Sandu va fi presedinte nu am nicio indoiala, ca eu voi fi premier nu e atat de sigur"

"Ca Sandu va fi presedinte nu am nicio indoiala, ca eu voi fi premier nu e atat de sigur", a declarat Chicu in cadrul emisiunii "Puterea a patra" de la N4, citat de deschide.md. "Nu vad nicio legatura intre investirea noului presedinte si mandatul de prim-ministru. Activitatea Guvernului, a prim-ministrului este in mana Parlamentului. El decide daca lasa sau nu Guvernul. In privinta unei demisii din initiativa proprie nu poate fi vorba, pentru ca daca in urmatoarele patru saptamani Guvernul nu aproba si nu promoveaza in Parlament politica bugetar-fiscala, bugetele anuale, legea legata de FMI, incheierea acordului FMI, alte acorduri financiare, atunci riscam mult, vom avea probleme", a declarat Chicu.Maia Sandu a castigat turul II al alegerilor prezidentiale, dupa procesarea a 100% din procesele verbale ale tuturor sectiilor de votare. Candidatul PAS a acumulat 57,75% din sufragii, ce inseamna 943486 voturi, astfel castigand turul II al alegerilor prezidentiale. Candidatul independent si sustinut de PSRM, Igor Dodon , a acumulat - 42.25% - 690139 voturi.