VIDEO Membrii unui partid din Moldova i-au pus masca sanitara statuii lui Stefan cel Mare: "Protejam cea mai mare valoare a tarii"

Masca ar fi fost amplasata de reprezentantii formatiunii politice PACE, avand si inscriptia cu denumirea partidului. Pe pagina de Facebook a formatiunii a fost postat un video in care Stefan cel Mare apare deja cu masca, cu mentiunea "Protejam cea mai mare valoare a tarii", relateaza Unimedia. In timp ce unii internauti au calificat gestul drept o bataie de joc, altii au laudat isprava. Mai multi oameni s-au intrebat, totusi, unde era Politia in momentul in care pe monumentul domnitorului a fost instalata masca.Masca nu a ramas pentru mult timp pe fata lui Stefan cel Mare. La scurt timp, mai multi oamenii ai legii au venit la fata locului cu o scara, pentru a o da jos.Statuia lui Stefan cel Mare a fost realizata in perioada 1925-1928 de sculptorul Alexandru Plamadeala si amplasat in Parcul Stefan cel Mare din capitala, in imediata apropiere a cladirii Guvernului. Monumentul are 5,20 metri inaltime.