Autoritatile din Amsterdam interzic inchirierea spatiilor de cazare din centrul vechi al orasului incepand cu 1 iulie

In alte cartiere din capitala olandeza, inchirierea de spatii de cazare pentru vacante vor fi permise numai cu aprobare speciala si numai pentru pana la 30 de zile pe an, unor grupuri de pana la patru persoane.Criticii s-au plans de mult ca inchirierile turistice de tipul celor care au loc prin intermediul Airbnb afecteaza centrele istorice din unele dintre cele mai iubite orase din Europa, de la Edinburgh la Barcelona Consilierul pentru locuinte al capitalei olandeze, Laurens Ivens, a afirmat intr-un comunicat ca aproximativ 75% din cei 780 de locuitori si organizatii care si-au exprimat punctele de vedere in aceasta problema au fost in favoarea masurii.Porivit primariei, una din 17 cladiri din Amsterdam figureaza pe platformele de inchirieri online.Consiliul orasului Amsterdam, de orientare de stanga, s-a exprimat public pentru reducerea turismului de masa si a deranjului provocat de turisti in centrul vechi.Cartierele unde Airbnb va fi interzisa includ districtul cu lumini rosii, vechi de 500 de ani, si majoritatea zonei din interiorul inelului de canale, care este protejata de UNESCO.