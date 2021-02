Cea mai mare captura de heroina din istoria Olandei, realizata in portul Rotterdam. Marfa ar fi valorat 45 de milioane de euro

Drogurile, descoperite intr-un container plin cu sare de Himalaya provenit din Pakistan, aveau o valoare de 45 de milioane de euro la revanzarea pe piata. Cinci barbati au fost arestati in cursul acestei operatiuni care a avut loc in februarie, a informat parchetul, fara a preciza data."Este cea mai mare captura de heroina realizata vreodata in tara", a explicat parchetul.Trei barbati, de 33, 37 si 38 de ani, au fost mentinuti in arest, in timp ce ceilalti doi, de 60 si 62 de ani, au fost eliberati, dar raman suspecti.Procurorii nu au facut alte precizari, subliniind ca ancheta este in desfasurare.Drogurile au fost distruse.Portul Rotterdam, cel mai mare din Europa, este un punct de intrare de prim-plan pentru cocaina si heroina pe continentul european.