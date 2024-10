Guvernul olandez a decis sa interzica aterizarea avionului ministrului turc de externe Mevlut Cavusoglu, care a atras atentia ca se va deplasa sambata in Olanda pentru a participa la un miting de sustinere a schimbarilor constitutionale pentru intarirea puterilor prezidentiale in Turcia.

"Autoritatile turce au amenintat public cu sanctiuni. Acest lucru face imposibila cautarea unei solutii rezonabile", a precizat guvernul de la Haga intr-un comunicat, potrivit AFP.

"De aceea, Olanda a transmis ca retrage drepturile de aterizare" pentru avionul ministrului turc, mai arata sursa citata.

Anterior, intr-un interviu pentru postul de televiziune CNN Turk, seful diplomatiei turce a spus ca isi mentine intentia de a merge in Olanda sambata pentru un miting in favoarea unui vot favorabil la referendumul din Turcia privind extinderea puterilor presedintelui Recep Tayyip Erdogan, in ciuda opozitiei exprimate de guvernul olandez.

"Ma voi duce la Amsterdam astazi (sambata). Vom impune sanctiuni dure Olandei" daca aceasta vizita este impiedicata, a afirmat el.

Reactia lui Erdogan

Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenintat sambata ca va riposta la interzicerea de catre Olanda a vizitei ministrului turc de externe Mevlut Cavusoglu, spunand ca atitudinea guvernului de la Haga este o "ramasita" a nazismului, relateaza AFP si Reuters.

"Sunt ramasite ale nazismului. Sunt fascisti", a declarat Erdogan in timpul unei adunari la Istanbul.

"Puteti sa interziceti ministrului nostru de externe sa zboare, insa incepand de acum sa vedem cum vor mai ateriza avioanele voastre in Turcia", a avertizat el.

UPDATE: In acest context, Turcia l-a convocat sambata la Ministerul de Externe pe insarcinatul cu afaceri olandez la Ankara, au indicat surse diplomatice turce citate de AFP si Reuters.

Guvernul de la Ankara si presedintele Recep Tayyip Erdogan incearca sa convinga diaspora turca, foarte numeroasa in Germania si Olanda, sa voteze "da" la referendumul pentru modificarea constitutiei Turciei, in sensul extinderii atributiilor sefului statului.

In ultimele zile, mai multe mitinguri de campanie planificate de Turcia au fost anulate de autoritatile germane si olandeze, iar miercuri, cantonul elvetian Zurich a cerut guvernului federal elvetian sa nu permita vizita lui Cavusoglu, programata duminica viitoare.

