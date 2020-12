Situatie dramatica in Olanda: "O crestere atat de mare a deceselor nu a fost raportata de la Al Doilea Razboi Mondial"

Pana saptamana trecuta, au fost raportate circa 162.000 de decese, intr-o tara cu 17 milioane de locuitori, cu 13.000 mai multe fata de un an obisnuit, potrivit CBS."O crestere atat de mare a deceselor nu a fost raportata de la Al Doilea Razboi Mondial", a aratat institutia.In timpul primului val al infectiilor de Covid-19, au murit cu 9.000 mai multi oameni, in perioada de la inceputul lunii martie si pana la inceputul lunii mai. Peste 6.000 de decese suplimentare au fost raportate de la inceputul celui de-al doilea val, la jumatatea lunii septembrie.Numarul deceselor a fost mai mic decat in mod normal in majoritatea celorlalte saptamani, potrivit statisticilor.Un total de 770.400 de persoane din Olanda au fost testate pozitiv pentru Covid-19 de la inceputul pandemiei. Peste 11.000 de pacienti au murit din cauza acestei boli.Numarul real al infectiilor si al deceselor este probabil semnificativ mai mare, avand in vedere ca numarul insuficient de teste si laboratoarele insuficiente au facut ca numai pacientii grav bolnavi sa fie testati in primele luni ale pandemiei.