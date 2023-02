Olanda nu ii va mai expulza pe cei doi frati armeni Update

Olanda a renuntat la expulzarea celor doi adolescenti armeni, dupa ce copiii au disparut vineri seara pentru a scapa. Cei doi au primit in cele din urma autorizatia sa ramana in Olanda, a anuntat sambata Ministerul Justitiei de la Haga.

Adolescentii au fost gasiti la scurt timp dupa acest anunt.

"Au fost gasiti si sunt sanatosi", a informat intr-un comunicat politia din Wijchen, sud-estul Olandei, unde copiii fusesera vazuti ultima oara vineri seara, transmite AFP.

Howick (13 ani) si sora sa Lili (12 ani) urmau sa paraseasca Olanda sambata pentru a se alatura mamei lor in Armenia.

In fata acestei situatii, secretarul de stat din Ministerului Justitiei olandez Mark Harbers "a decis ca, luand in considerare toate aspectele, copiii pot ramane in Olanda".

Stirea initiala:

"Copiii sunt de negasit si politia este in cautarea lor", a declarat un purtator de cuvant al Ministerului Justitiei olandez.

Ei au fost vazuti ultima oara vineri seara, alaturi de bunicii lor, in orasul Wijchen, din sud-estul Olandei, a indicat politia olandeza intr-un comunicat.

Howick si Lili au sosit in tara in 2008 impreuna cu mama lor, Armina Hambartsjumian, si de atunci au crescut in Olanda. Cererea mamei de azil a fost respinsa, ea fiind expulzata din Olanda in 2017.

Sub motivul ca nu se poate ocupa de copiii sai in Armenia, Armina Hambartsjumian i-a ascuns pe Howick si Lili inainte de a fi expulzata, ea refuzand sa le spuna autoritatilor olandeze unde se afla copiii sai. Cei doi copii au fost totusi gasiti.

Vineri, avocatul copiilor a lansat o ultima tentativa in fata tribunalului din Amsterdam pentru a impiedica expulzarea lor, argumentand ca starea psihologica a mamei lui Howick si Lili nu ii permite sa se ocupe de acestia.

