Numarul olandezilor care au cerut sa fie eutanasiati, in crestere

Numarul olandezilor care au murit eutanasiati s-a dublat in ultimii zece ani, crescand cu 13% in 2012.

In Olanda, exista doua moduri de a-ti pune capat vietii intr-un mod legal: eutanasia prin injectie letala si sinuciderea asistata. Ambele se practica in Olanda din 2002. Sinuciderea asistata se realizeaza in prezenta unui medic si presupune ingerarea unei substante letale, scrie The Telegraph.

Cererile pentru astfel de proceduri au crescut semnificativ din 2003 cand 1.626 de persoane au cerut sa fie eutanasiate. Unii au dorit sa moara prin injectie letala, altii au ales sinuciderea asistata.

Pe masura ce aceste proceduri au devenit social acceptate, numarul lor a crescut. Aproximativ 80% dintre cei care apeleaza la aceasta procedura mor acasa. Acesti pacienti sufera de boli incurabile sau au dureri insuportabile. Este nevoie de opinia a doi doctori pentru a duce la bun sfarsit procedura. 78% dintre cei care au cerut eutanasia in 2012 sufereau de cancer.

Eutanasia este legala in trei tari europene: Olanda, Belgia si Luxembourg.

