Olanda a emis primul pasaport pentru o persoana care sustine ca are "sex neutru"

Autoritatile din Olanda au emis primul pasaport pentru cu cetatean de "sex netru". Multi altii care se considera persoane "intersex" ar putea solicita astfel de acte, in curand.

Proprietarul noului pasaport "intersex" se numeste Leonne Zeegers si are 57 de ani. S-a nascut barbat, dar in 2001 si-a facut operatie de schimbare de sex. La acest moment, insa, Zeegers sustine ca nu este nici barbat, nici femeie, ci "intersex", potrivit BBC.

O instanta de judecata i-a dat dreptul olandezului sa isi asume acest statut sexual neutru, considerand ca incadrarea in categoriile "masculin" sau "feminim" i-ar incalca omului o serie de drepturi.

De fapt - chiar daca nu au la mana hotarari judecatoresti care sa o ateste - circa 4% dintre olandezi se considera, la acest moment, persoane cu sex neutru, potrivit datelor citate de BBC.

In aceste conditii, dupa ce lui Zeegers i-a fost recunoscut in instanta dreptul de a se legitima ca persoana "intersex", cel mai probabil organizatiile LGTB din Olanda vor milita pentru o schimbare de legislatie. Astfel, nu e exclus ca, in curand, oricine sa poata declara ca are sex neutru, in Tara Lalelelor.

De altfel, exista deja mai multe state care le ofera cetatenilor posibilitatea de a fi identificate, in pasaport, ca persoane cu sex neutru. Este vorba despre: Argentina, Australia, Canada, Danemarca, India, Malta, Nepal, Noua Zeelanda si Pakistan.

G.K.

Ads