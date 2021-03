Olanda prelungeste pana la 20 aprilie masurile anti-Covid si reduce durata restrictiilor de circulatie

"Numarul infectiilor este din nou in crestere si exista din nou mai multi oameni in spital", a explicat premierul Rutte intr-o conferinta de presa. ''Aceasta este in prezent realitatea tulburatoare si de aceea nu putem renunta la masurile in vigoare'' care ar fi trebuit ridicate la 30 martie.De la inceputul crizei sanitare, anul trecut, Olanda, cu o populatie cu putin peste 17 milioane de locuitori, a inregistrat peste 1,2 milioane de cazuri de infectare cu noul coronavirus si 16.339 de decese. Marti au fost identificate 5.636 de noi cazuri.In februarie, ridicarea interdictiei de circulatie pe timpul noptii, in Olanda, aprobata de un tribunal din Haga, a fost suspendatat de o curte de apel.