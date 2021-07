Olanda reimpune restrictii in urma cresterii puternice a cazurilor de COVID-19. Tara inregistreaza peste 5.000 de noi imbolnaviri

Premierul Mark Rutte a precizat ca restrictiile se aplica de sambata si vor ramane in vigoare pana pe 14 august.Preocupante sunt in special focarele pornite din discoteci si cresterea infectarilor cu varianta Delta a coronavirusului, factori care au contribuit la cresterea infectarilor.Tara cu circa 17 milioane de locuitori, Olanda a inregistrat in ultimele 24 de ore circa 5.500 de noi cazuri de COVID-19, dupa ce cu o saptamana in urma se inregistrau 700-800 de cazuri pe zi.Numai intr-o discoteca din localitatea Enschede cel putin 200 de persoane s-au infectat intr-o singura noapte, iar la primul festival organizat dupa lockdown-ul din pandemie, pe 2 si 3 iulie, cel putin 12 participanti au intrat deja infectati si nu se stie cate ale persoane au infectat la randul lor dintre cele circa 10.000 care au trecut pe acolo in fiecare zi.Foarte multe tari din Europa se confrunta deja cu o crestere semnificativa a numarului de cazuri. Vineri, Germania a inclus Spania in zona de risc epidemiologic , dupa ce rata infectarilor s-a dublat intr-o saptamana.