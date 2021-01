Olanda, ultima tara din UE care a inceput campania de vaccinare impotriva COVID-19

Un membru al personalului de la un centru de asistenta pentru varstnici din Veghel (sud-est) a fost prima persoana din Olanda careia i-a fost administrat vaccinul impotriva COVID-19.Angajatii sanitari vor fi primii care vor fi vaccinati in Olanda, zilele urmatoare.Centrele de vaccinare din toata tara nu vor fi operationale pana saptamana viitoare.Guvernul olandez a devansat campania de vaccinare dupa cateva zile de critici dure privind inceputul lent al demersului. Alte tari din Uniunea Europeana au inceput administrarea vaccinului la sfarsitul lunii decembrie.Premierul Mark Rutte a declarat marti in fata Parlamentului ca guvernul olandez a fost luat pe nepregatite de aprobarea vaccinului Pfizer-BioNTech de catre Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) in decembrie si a fost incapabil sa declanseze campania de vaccinare din cauza unor probleme logistice.Tarile de Jos au primit deja 280.000 de doze de vaccin Pfizer-BioNTech impotriva COVID-19 pe care le-au depozitat la temperaturi scazute in estul tarii.Guvernul lui Rutte a fost criticat de parlamentari in timpul unei dezbateri pentru ca Olanda a ramas ultima tara din UE care a inceput vaccinarea.EMA a aprobat vaccinul impotriva COVID-19 produs de Pfizer si BioNTech la data de 21 decembrie.