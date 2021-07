Parlamentul olandez, chemat din vacanta pentru sesiune extraordinara. Cazurile de COVID-19 au crescut de aproape 10 ori intr-o saptamana

Ministrul olandez al sanatatii, Hugo de Jonge, a prezentat cu putin timp inaintea acestui anunt noi date alarmante despre situatia epidemiologica. Sambata au fost raportate pentru ultimele 24 de ore 10.345 de noi cazuri de COVID-19, fata de putin sub 7.000 in ziua precedenta si 1.100 sambata trecuta. Acuzat de neglijenta prin decizia de a elimina pe 26 iunie aproape toate restrictiile antiepidemice, guvernul condus de premierul Mark Rutte a revenit vineri partial asupra acestei decizii si a anuntat inchiderea cluburilor si discotecilor, iar restaurantele vor fi deschise numai pana la ora 24:00. Festivalurile si alte evenimente cu participare numeroasa sunt de asemenea din nou interzise. Trebuie sa incetinim raspandirea rapida a virusului" , a declarat Mark Rutte, al carui guvern se teme nu doar de relansarea pandemiei, ci si de riscul ca alte state sa impuna din acest motiv restrictii de calatorie pentru persoanele venite din Olanda Preocupante sunt in special focarele pornite din discoteci si cresterea infectarilor cu varianta Delta a coronavirusului, factori care au contribuit la cresterea infectarilor. Numai intr-o discoteca din localitatea Enschede cel putin 200 de persoane s-au infectat intr-o singura noapte, iar la primul festival organizat dupa lockdown-ul din pandemie, pe 2 si 3 iulie, cel putin 12 participanti au intrat deja infectati si nu se stie cate ale persoane au infectat la randul lor dintre cele circa 10.000 care au trecut pe acolo in fiecare zi.