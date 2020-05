Peste 55.000 elevi din Olanda nu merg la scoala de teama noului coronavirus

Ziare.

In majoritatea scolilor elevii de la cursurile primare, in unele cazuri peste 10% dintre scolari, au ramas acasa in pofida redeschiderii centrelor de invatamant, se arata in acest studiu, care se bazeaza pe date furnizate de peste 1.100 de directori de scoli din tara.De asemenea, la cursuri nu au venit invatatorii din cel putin jumatate dintre scoli, iar in unele cazuri corpul profesoral a fost insuficient pentru desfasurarea orelor de teama contagierii infectiei COVID-19, desi absentele, mai ales pentru grupurile speciale de risc, justifica mentinerea izolarii.Totusi, studiul noteaza ca 92% dintre directori sunt multumiti de modul corect in care atat elevii cat si profesorii folosesc produsele de igiena, desi in doar 5 la suta dintre scoli sunt folosite mastile sau manusile in timpul orelor.Invatatorii sunt ingrijorati de viabilitatea altor masuri ce trebuie respectate pentru a reduce riscul de contagiere, precum pastrarea unei distante de siguranta de 1,5 metri intre profesori si elevi.Guvernul olandez a decis reluarea cursurilor primare, cursurilor speciale si gradinitelor in data de 11 mai si se asteapta sa fie ridicate restrictiile si pentru cursurile gimnaziale de la 1 iunie, desi se prevede aplicarea unor masuri mai stricte pentru elevii cu varste de peste 12 ani.