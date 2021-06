Cinematografele, muzeele, teatrele si restaurantele s-au redeschis de sambata in Olanda

Potrivit presei locale, vestea a fost intampinata cu entuziasm in toata Olanda. Numeroase restaurante - unde se poate lua din nou masa in interior - aveau sambata toate locurile rezervate, iar in alte locatii biletele fusesera epuizate, desi numarul de clienti si de vizitatori este inca limitat. Unele locatii - cum ar fi Muzeul Van Gogh din Amsterdam - au organizat ceremonii de redeschidere. "Cultura este cel mai important fundament, iar orasul a ripostat cu creativitate, inspiratie si solidaritate", a declarat poetul oficial al orasului Amsterdam, Gershwin Bonevacia, in timpul ceremoniei. Cinematograful Tuschinski s-a redeschis cu proiectia filmului "De slag om de Schelde" ("The Forgotten Battle"), care a avut premiera in decembrie 2020, cu o zi inainte ca salile de cinema sa fie inchise din cauza unui nou lockdown.Si centrele sportive si-au putut primi din nou vizitatorii, iar cei care doresc sa bea sau sa serveasca masa in aer liber o pot face de acum pana la ora 22.