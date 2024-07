Noile paradisuri fiscale. Unde își ascund bogații lumii averile în fața asaltului populiștilor

Bogații părăsesc statele în care au venit la putere populiștii și caută noi paradisuri fiscale. Dubaiul a devenit o adevărată atracție pentru mogulii europeni și americani, scrie Bloomberg și The Economist.

Oamenii cu mulți bani sunt deosebit de îngrijorați de viitorul lor. Și asta pentru că alegerile din Franța, Marea Britanie și Statele Unite vor marca anul 2024 și pentru că "odată cu intensificarea tensiunilor geopolitice și cu furia populistă care alimentează starea de rău, discuțiile despre expatriere dau din nou în clocot", notează Bloomberg.

Dar de ce fug? Creșteri de impozite în cazul în care Partidul Laburist, aflat în fruntea sondajelor, câștigă alegerile generale din Regatul Unit la 4 iulie. Incertitudinea politică de peste tot. Dar încotro se îndreaptă? Răspunsul nu este evident, deoarece multe țări care au încercat să atragă expați și nomazi digitali în timpul pandemiei și-au redus scutirile fiscale și facilitățile de acordare a vizelor pentru această populație, scrie Courrier Internațional.

De exemplu, „olandezii au redus în octombrie un program care îi scutea pe expatriați de la plata impozitelor pentru 30% din venit timp de cinci ani”, iar Portugalia a luat măsuri similare.

Tările care atrag acum pe cei cu mulți moguli

Italia: "Sistemul fiscal actual din Italia este foarte generos, în ciuda protestelor extremei drepte". Noii veniți sunt scutiți de impozitul pe venit în schimbul unei contribuții anuale de 100 000 de euro. În ciuda tuturor acestor aspecte, mulți italieni doresc să se mute în străinătate.

Portugalia: este încă posibil să obții o "viză de aur" dacă investești în țară.

Dubai: "Străzile sale sunt mai sigure decât cele din New York sau Londra (și mult mai curate). În cazul în care aceste avantaje nu sunt suficiente, nu se percepe niciun impozit pe venit, proprietate sau câștiguri de capital", explică The Economist, care notează că emiratul se așteaptă să atragă un număr record de 6. 700 de milionari în acest an. "Mult timp un paradis pentru rușii, indienii și arabii bogați din țările vecine, Dubai atrage acum un nou grup de moguli migranți: europeni care fug de incertitudinea politică crescândă din țările lor", în special francezi, italieni și germani, toți speriați de ascensiunea extremei drepte în țările lor respective. Și "nu contează războiul de alături".

Antigua și Barbuda: această țară din Caraibe nu percepe impozit pe venit expatriaților. De asemenea, străinii pot obține cetățenia și pot călători fără viză pentru 200.000 de dolari, scrie Bloomberg.

Alte destinații sugerate celor bogați de săptămânalul britanic sunt Elveția, Cipru, Monaco, Ungaria, Panama și Singapore.

