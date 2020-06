Alegeri prezidentiale in Polonia: cetatenii pot vota si prin corespondenta, din cauza pandemiei. Cine sunt principalii favoriti

Votul de incheie la ora 21.00

Cu cele mai mari sanse este creditat presedintele in exercitiu Andrzej Duda (foto), sustinut de Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare.Principalul sau contracandidat este actualul primar al Varsoviei, Rafal Trzaskowski, reprezentant al partidului de opozitie Platforma Civica (PO).Printre ceilalti candidati la functia de presedinte se afla liderul Partidului Poporului, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, stangistul Robert Biedron, politicianul de extrema-dreapta Krzysztof Bosak si jurnalistul Szymon Holownia.Votul se va incheia la ora locala 21:00 (19:00 GMT), cand vor fi publicate rezultatele primelor estimari la iesirea de la vot.Din cauza pandemiei de COVID-19, Polonia a decis in final sa le permita cetatenilor sa voteze fie traditional la sectiile de votare, fie prin corespondenta. Aproximativ 192.000 dintre cei peste 30 de milioane de polonezi cu drept de vot au optat pentru votul prin corespondenta.Potrivit sondajelor de opinie, nu este de asteptat ca vreun candidat sa depaseasca in primul tur pragul de 50% din voturi necesar pentru a deveni presedinte al tarii.Al doilea tur de scrutin, in care foarte probabil se vor confrunta Duda si Trzaskowski, este prevazut pentru 12 iulie.