Anchetatorii au anuntat cauza accidentului aviatic din Smolensk din 2010

Accidentul aviatic din apropierea orasului Smolensk produs in 2010, soldat cu moartea presedintelui polonez Lech Kaczynski si a altor 95 de oficiali, a fost cauzat de o explozie produsa la aripa stanga a aeronavei, au anuntat, miercuri, anchetatorii polonezi, relateaza site-ul postului Radio Poland.

Potrivit unui raport al autoritatilor poloneze, accidentul aviatic nu s-a produs ca urmare a unei erori de pilotaj sau din cauza conditiilor meteorologice, ci ca urmare a unei explozii ce a avut loc la aripa stanga a aeronavei.

Explozia s-a produs cand aeronava se afla la aproximativ 900 de metri de aeroportul din Smolensk. Ulterior, a explodat si fuselajul aeronavei, aspect ce a dus la prabusirea avionului in care se afla presedintele polonez, au anuntat anchetatorii.

Raportul anchetatorilor polonezi a fost publicat la o zi dupa comemorarea a opt ani de la catastrofa aeronautica de la Smolensk.

Lech Kaczynski si 95 de oficiali polonezi de rang inalt, inclusiv seful Statului Major si guvernatorul Bancii centrale, se aflau la bordul aeronavei. Delegatia de stat urma sa participe la ceremonii de comemorare a catorva mii de ofiteri din cadrul armatei poloneze - masacrati in Padurea Katyn din Rusia de catre politia secreta sovietica in 1940 -, un masacru pe care Kremlinul l-a negat pana in 1990.

