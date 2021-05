Polonia, condamnata la CEDO pentru desemnarea ilegala a unui judecator al Curtii Constitutionale

CEDO a dat astfel dreptate unei companii poloneze si a recunoscut incalcarea ''dreptului la un tribunal stabilit prin lege'', dupa ce Curtea Constitutionala poloneza a refuzat, cu trei voturi pentru si doua voturi impotriva, sa examineze recursul pe care compania il formulase. Judecatorii CEDO au motivat aceasta condamnare prin ''neregulile care au compromis desemnarea'' unuia dintre judecatorii Curtii Constitutionale care participase la aceasta decizie.Ei au reamintit ca presedintele polonez Andrzej Duda, membru al PiS, a refuzat sa accepte depunerea juramantului de catre trei judecatori (ai Curtii Constitutionale) care fusesera alesi in mod legal in octombrie 2015 de camera inferioara a parlamentului polonez.Cateva luni mai tarziu, in decembrie 2015, deputatii polonezi au ales trei noi judecatori, printre care cel care ulterior a participat la decizia incriminata.Acesti magistrati si-au preluat astfel functiile ''in posturi care fusesera deja atribuite'', subliniaza CEDO.CEDO considera ca ''actiunile puterilor legislativa si executiva repun sub semnul intrebarii - in scopul uzurparii - rolului Curtii Constitutionale''.Magistratii europeni au condamnat de asemenea Polonia pentru incalcarea ''dreptului la un proces echitabil'' in aceasta afacere, estimand ca jurisdictiile poloneze nu au raspuns la argumentele companiei. Polonia trebuie sa ii achite 3.418 euro companiei respective.