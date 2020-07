Comisia de Libertati Civile din PE critica dur incalcarile statului de drept din Polonia: In pandemia COVID -19, legislatia a fost grabita in domenii foarte sensibile, cum ar fi avortul sau educatia sexuala

Raportul lui Aguilar

Cele mai importante pasaje

Aceasta este una din propunerile facute de raportorul Juan Fernando Lopez Aguilar, intr-un proiect de raport interimar referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind constatarea unui risc clar de incalcare grava de catre Republica Polona a statului de drept. Acest proiect urmeaza sa fie discutat si votat marti in cadrul Comisiei pentru libertati civile, justitie si afaceri interne a Parlamentului European.Raportul intermediar este programat sa fie dezbatut si votat in plen in septembrie 2020. Un proiect de rezolutie in care se constata deteriorarea continua a democratiei, a statului de drept si a drepturilor fundamentale din Polonia, anunta Parlamentul European. Raportul realizat Aguilar de se concentreaza pe functionarea sistemului legislativ si electoral, independenta sistemului judiciar si drepturile judecatorilor si protectia drepturilor fundamentale in Polonia."Raportorul invita guvernul polonez sa respecte toate dispozitiile referitoare la statul de drept si la drepturile fundamentale consacrate in tratate, in Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, in Conventia europeana a drepturilor omului si in standardele internationale in domeniul drepturilor omului, sa aplice hotararile Curtii de Justitie a Uniunii Europene si sa se angajeze in dialog direct cu Comisia," se arata in document.Intregul raport are 20 de pagini si face o radiografie a situatiei din Polonia.Potrivit documentului, ingrijorarile exprimate de Parlament se refera la urmatoarele aspecte:- Functionarea sistemului legislativ si a celui electoral;- Independenta sistemului judiciar si drepturile judecatorilor;- Protectia drepturilor fundamentale, inclusiv ale persoanelor care apartin minoritatilor in Polonia.Raportul atrage atetia asupra "Uzurparii competentelor de control constitutional de catre Parlamentul polonez."."De asemenea, critica utilizarea procedurilor legislative accelerate."Regreta utilizarea frecventa a procedurilor legislative accelerate de catre Parlamentul polonez pentru adoptarea unei legislatii esentiale care redefineste organizarea si functionarea sistemului judiciar, fara consultari semnificative cu partile interesate, inclusiv cu comunitatea judiciara19; 10.."Despre "Legea electorala si organizarea alegerilor.""Ia act cu ingrijorare de faptul ca OSCE a concluzionat ca atitudinile partinitoare din massmedia si retorica intoleranta din campanie au fost foarte ingrijoratoare20 si ca, in timp ce toti candidatii au avut posibilitatea de a desfasura campanii in mod liber, functionarii de rang inalt au utilizat evenimente finantate din fonduri publice pentru transmiterea de mesaje in campanie; constata, de asemenea, ca pozitia dominanta a partidului de guvernamant in mass-media publica i-a amplificat si mai mult avantajul."Un capitol important este dedicat "Independentei sistemului judiciar si a altor institutii si drepturile judecatorilor in Polonia.""Impartaseste ingrijorarea Comisiei legata de faptul ca puterea presedintelui republicii (si, in unele cazuri, si a ministrului justitiei) de a-si exercita influenta asupra procedurilor disciplinare impotriva judecatorilor Curtii Supreme, prin numirea unui responsabil in materie disciplinara care va investiga cazul, excluzandu-l pe responsabilul disciplinar al Curtii Supreme din cadrul unei proceduri in curs, risca sa contravina principiului separarii puterilor si poate afecta independenta sistemului judiciar.""Reaminteste ca CJUE a constatat, in hotararea sa din 24 iunie 201928, ca reducerea varstei de pensionare a judecatorilor Curtii Supreme este contrara dreptului Uniunii si incalca principiul inamovibilitatii judecatorilor si, prin urmare, principiul independentei judiciare, dupa ce a aprobat anterior cererea de masuri provizorii formulata de Comisie prin Ordonanta din 17 decembrie 201829; ia act de faptul ca autoritatile poloneze au adoptat un amendament la legea privind Curtea Suprema pentru a se conforma ordinului CJUE, singurul caz pana acum in care au anulat o reforma a sistemului de justitie in urma unei decizii a CJUE.""Regreta faptul ca ministrul justitiei, care, in sistemul polonez, este si procuror general, a obtinut competenta de a numi si a demite la discretia sa presedintii instantelor inferioare, in cursul unei perioade de tranzitie de sase luni, si ca, in perioada 2017-2018, ministrul justitiei a inlocuit peste o suta de presedinti si vicepresedinti de instante;ia act de faptul ca, dupa aceasta perioada, demiterea presedintilor de instanta a ramas in mainile ministrului justitiei, fara a exista, in mod practic, niciun control efectiv al acestei competente;ia act, de asemenea, de faptul ca ministrul justitiei a obtinut si alte competentefata de presedintii instantelor si presedintii instantelor superioare, care, la randul lor, au acum puteri administrative mai mari fata de presedintii instantelor inferioare;."