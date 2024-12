Demonstratii pentru apararea justitiei si statului de drept si in Polonia, unde mii de oameni au iesit in strada

Mii de manifestanti antiguvernamentali s-au adunat la Varsovia si in alte orase poloneze duminica, in semn de protest fata de ultimele modificari ale legislatiei cu privire la o reorganizare a puterii judiciare, relateaza The Associated Press.

Aceasta legislatie, adoptata saptamana trecuta, a fost condamnata atat de Uniunea Europeana (UE), cat si de politicieni din opozitia poloneza. Ei denunta faptul ca noile reglementari incalca independenta puterii judiciare si statul de drept.

Protestele, organizate sub sloganul "In apararea tribunalelor", sunt ultimele dintr-o serie de mitinguri antiguvernamentale in masa, care au marcat cele 20 de luni de cand Partidul Lege si Dreptate (PiS, conservator, populist) se afla la putere.

Principala tema a acestor proteste este apararea democratiei in timpul regimului PiS, care detine controlul in ambele Camere ale Parlamentului.

Opozitia - fracturata si slaba - nu reprezinta alta amenintare pentru Guvern decat participarea la proteste.

O multime zgomotoasa a scandat la varsovia "Vom apara democratia" si sloganuri impotriva liderului PiS Jaroslaw Kaczynski, cel mai puternic politician din Polonia, pe care-l eticheteaza drept un "dictator".

Potrivit noii legislatii, parlamentarii numesc membrii Consiliului National al Magistraturii, care elaboreaza si aplica codul etic al judecatorilor, examineaza candidaturile la posturi in tribunale si este consultat pentru ca noi reguli si reglementari sa fie constitutionale.

Alt proiect de lege prevede pensionarea tuturor judecatorilor Curtii Supreme si numirea altora de catre ministrul Justitiei.

Kaczynski, un avocat, insista ca sistemul judiciar polonez reprezinta o continuare a celui din perioada comunista si ca are nevoie de "modificari radicale".

Polonia este inca o tanara democratie, dupa ce a rastrunat regimul comunist in 1989 si a aderat la UE in 2004.

