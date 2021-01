Interdictia aproape totala a avortului intra in vigoare in Polonia. Aproape 200.000 de avorturi se fac ilegal sau in strainatate

Proteste in Polonia impotriva masurii anti-avort

"Tribunalul constitutional a prezentat o justificare scrisa a hotararii privind protectia vietii. Conform prevederilor constitutionale, hotararea va fi publicata astazi (miercuri) in Monitorul Oficial", a anuntat Centrul de informare al guvernului, pe Twitter Tribunalul constitutional a interzis in octombrie intreruperea voluntara a sarcinii in caz de malformatie grava a fatului, statuand ca aceasta este "incompatibila" cu textul Constitutiei, ceea ce duce la interzicerea practic a tuturor intreruperilor de sarcina , exceptand in cazul celor rezultate dupa un viol sau un incest, sau atunci cand viata mamei este in pericol.Dupa anuntarea hotararii Tribunalului, reformat de partidul ultra-catolic Lege si Justitie (PiS), la putere, si care s-a conformat cererilor acestuia pe 22 octombrie, manifestatii in masa au avut loc in toata Polonia impotriva acestei masuri.Manifestatii au fost anuntate si miercuri seara in fata sediului Tribunalului Constitutional din Varsovia, precum si in mai multe orase ale Poloniei."Cerem tuturor sa iasa in strada. (...) Exprimati-va furia dupa cum credeti de cuviinta", a declarat miercuri Marta Lempart din partea "Grevei femeilor", principala miscare aflata la originea protestelor."Intreaga Polonie se mobilizeaza, nu doar Varsovia, noi suntem gata! Atunci cand vorbim despre infernul femeilor, putem acum sa vorbim de infernul guvernului. Va vom pregati noi un infern", a adaugat Klementyna Suchanow, tot din partea "Grevei femeilor".In prezent, se fac mai putin de 2.000 de avorturi legale pe an in Polonia, potrivit datelor oficiale. Cu toate acestea, organizatiile feministe estimeaza ca circa 200.000 de intreruperi voluntare de sarcina sunt facute anual de poloneze ilegal sau in strainatate.