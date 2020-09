MAE: Cursele aeriene Romania - Polonia, reluate de miercuri

Masura adoptata de catre autoritatile de la Varsovia este valabila pana la data de 29 septembrie, iar aceasta decizie a fost luata in contextul adoptarii de catre autoritatile polone de noi conditii pentru operarea zborurilor catre/dinspre alte tari in contextul pandemiei de COVID-19, informeaza un comunicat MAE transmis AGERPRES.MAE mentioneaza ca ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu , a abordat in mod repetat, in discutiile cu omologul sau polonez Zbigniew Rau, tema reluarii zborurilor directe intre cele doua state in dialogul bilateral recent, atat cu prilejul discutiei din cadrul reuniunii informale in format Gymnich de la Berlin, din data de 28 august, cat si in convorbirile telefonice din 11 septembrie.Totodata, MAE precizeaza ca persoanele care calatoresc in Republica Polona dintr-un stat membru UE , precum si din Regatul Norvegiei, Confederatia Elvetiana, Republica Islanda si Principatul Liechtenstein pot intra in continuare in acest stat fara restrictii sau masuri speciale precum carantina obligatorie/autoizolare. La punctele de frontiera terestra Schengen (cu Republica Federala Germania , Republica Ceha, Republica Slovaca si Republica Lituania) sunt efectuate numai verificari aleatorii ale documentelor de calatorie.MAE reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Varsovia: 0048 22 628 31 56; 0048 22 622 25 70; 0048 22 622 25 20, apelurile fiind redirectionate gratuit catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice: 0048 694 486 683.MAE recomanda consultarea paginilor de internet: www.mae.ro/node/51924 si varsovia.mae.ro.