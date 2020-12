Noi conditii de intrare in Polonia, pana la 17 ianuarie. Carantina de 10 zile pentru cei care ajung in tara cu avionul sau autocarul

Potrivit unui comunicat MAE, persoanele care sosesc in Republica Polona in perioada 28 decembrie - 17 ianuarie 2021, din statele membre UE , inclusiv Romania, prin intermediul transportului organizat (cu avionul sau autocarul), trebuie sa intre in carantina intr-un loc declarat la sosire, pentru o perioada de 10 zile, cu suportarea cheltuielilor aferente de catre persoanele in cauza.Totodata, la intrarea in Republica Polona, acestea trebuie sa comunice autoritatilor de frontiera adresa la care vor efectua carantina obligatorie, precum si un numar de telefon de contact si sa se deplaseze imediat la locuinta declarata. Perioada de 10 zile de carantina va fi calculata incepand cu ziua urmatoare intrarii in acest stat.Sunt exceptate de la obligativitatea intrarii in carantina persoanele care se deplaseaza in Republica Polona cu autoturisme personale (pana la sapte locuri), persoanele care au fost vaccinate pentru COVID-19, elevii, studentii, anumite grupuri profesionale (marinari, personal aerian, militari, corp diplomatic, persoane care efectueaza deplasari in cadrul activitatilor profesionale si alte categorii), precum si cetatenii si rezidentii statelor membre UE aflati in tranzit pe teritoriul Republicii Polone.Totodata, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in perioada mentionata, transportul feroviar international de calatori este suspendat.Ministerul Afacerilor Externe aminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Varsovia: +48 22 628 31 56, +48 22 622 25 70, +48 22 622 25 20, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice: +48 694 486 683.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet www.mae.ro/node/51924, varsovia.mae.ro si www.mae.ro si informarea temeinica anterior deplasarilor in strainatate.