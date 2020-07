Opozitia poloneza cere Curtii Supreme sa anuleze realegerea lui Andrzej Duda: "Intregul aparat de stat a incalcat legea"

Platforma Civica (PO), al carei candidat Rafal Trzaskowski, primarul proeuropean al Varsoviei, a fost infrant cu un scor strans in aceste alegeri, denunta nereguli si o presupusa partinire a televiziunii publice.Sustinut de Partidul Ordine si Justitie (PiS, conservatori), Andrzej Duda a obtinut o victorie fragila, cu 51% din voturile exprimate."Am cerut ca alegerile sa fie declarate invalide", a declarat joi presei liderul PO Borys Budka. Scrutinul nu a fost nici "echitabil" si nici "cinstit", iar "intregul aparat de stat a incalcat legea" sustinandu-l pe Andrzej DudaAlegerile ar fi trebuit sa aiba loc in mai - pe cand Andrzej Duda conducea detasat in intentiile de vot -, insa au fost amanate din cauza pandemiei noului coronavirus.Sustinerea lui Andrzej Duda a scazut in mod considerabil de atunci, inclusiv din cauza consecintelor pandemiei COVID-19, care a aruncat Polonia in prima recesiune de la caderea regimului comunist in 1989.Recursul PO include plangeri cu privire la nereguli vizand 2.000 de persoane privind inscrierea pe liste electorale, buletine de vot netrimise la timp sau participarea la vor a unor alegatori care se afla in strainatate.Potrivit Constitutiei, Curtea Suprema are termen pana la 3 august sa se pronunte asupra validitatii acestui scrutin.