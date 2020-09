Parlamentul European considera ca, in pofida activarii Articolului 7, situatia statului de drept s-a deteriorat in Polonia

Rezolutia survine unei dezbateri in care eurodeputatii si-au exprimat luni ingrijorarea privind "deteriorarea" situatiei statului de drept in Polonia, in special in ceea ce priveste atingerile aduse independentei judecatorilor, precum si discriminarile fata de persoanele din comunitatea LGBTI.Conform criticilor Partidului Lege si Justitie (PiS), de cand acesta a preluat puterea in anul 2015 a adoptat o serie de reforme judiciare care submineaza independenta instantelor prin plasarea lor sub controlul guvernului. Comisia Europeana a activat in 2017 impotriva Poloniei procedura prevazuta in Articolul 7 din Tratatul UE , dar fara ca aceasta sa se concretizeze in vreo sanctiune. Pentru ca unui stat membru sa-i fie suspendat in virtutea acestei proceduri dreptul de vot in Consiliul UE, este nevoie de acordul unanim al celorlalte state membre.Parlamentul European ''isi exprima ingrijorarea profunda ca (...) situatia statului de drept in Polonia nu doar ca nu s-a imbunatatit, ci s-a deteriorat semnificativ dupa declansarea procedurii cuprinse in Articolul 7'', se arata in rezolutia adoptata.Activisti, opozitia poloneza si unii politicieni europeni cer insistent blocului comunitar ca accesarea fondurilor europene sa fie conditionata de situatia statului de drept. Polonia este una dintre principalele beneficiare ale fondurilor europene.Eurodeputatii au mai transmis joi ca ei considera urgenta o largire a sferei de aplicare a procedurii declansate in 2017, pentru a include riscurile clare de incalcare semnificativa a altor valori de baza al UE, in special democratia si respectarea drepturilor omului.