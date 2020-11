Parlamentul European si-a exprimat solidaritatea cu protestatarii din Polonia impotriva limitarii dreptului la avort

PE a adoptat o rezolutie cu 455 de voturi pentru, 145 impotriva si 71 de abtineri, care vine dupa ce guvernele de dreapta din Polonia si Ungaria si-au folosit dreptul de veto pentru a bloca bugetul multianual al UE si planul de relansare dupa COVID-19 din cauza conditionarii alocarii fondurilor de respectarea statului de drept.De cand a venit la putere in 2015, partidul Lege si Justitie (PiS) din Polonia a avut numeroase dispute cu blocul comunitar in privinta reformelor judiciare, despre care UE sustine ca incalca standardele democratice. PiS a respins aceste acuzatii.Sute de mii de polonezi au iesit pe strazi din 22 octombrie impotriva deciziei Tribunalului constitutional care limiteaza drastic deja foarte restrictiva lege poloneza privind avortul.Protestele au prilejuit o revarsare de furie impotriva nationalistilor la putere, multi criticand reformele juridice despre care afirmau ca au permis PiS sa aleaga selectiv judecatorii pentru instantele inalte pentru a adopta decizii controversate.Rezolutia PE "subliniaza ca verdictul in cauza este un nou exemplu al preluarii politice a sistemului judiciar si al colapsului sistemic al statului de drept in Polonia".De asemenea, textul le cere institutiilor UE sa faca mai mult pentru a sprijini drepturile privind sanatatea reproducerii in statele membre si grupurile societatii civile care promoveaza respectarea statului de drept.Miercuri, ministrul justitiei din Polonia, Zbigniew Ziobro, a criticat propunerea presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , ca Ungaria si Polonia sa sesizeze chestiunea conditionarii fondurilor UE de respectarea statului de drept la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, in loc sa blocheze bugetul multianual folosindu-si dreptul de veto.