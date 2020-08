Politia poloneza a retinut mai multe zeci de persoane la un miting LGBT

The Polish Police arresting unruly LGBTqia+ activists in Warsaw.



πŸ‡΅πŸ‡±πŸ³οΈβ€πŸŒˆ



πŸ“Έ: JohnBob&SophieArt pic.twitter.com/1HgS8rSy1O - Visegrad 24 πŸ‡¨πŸ‡ΏπŸ‡­πŸ‡ΊπŸ‡΅πŸ‡±πŸ‡ΈπŸ‡° (@visegrad24) August 8, 2020

Potrivit Reuters, 48 de oameni au fost retinuti vineri seara.Multimea, care striga "Rusine!", a inconjurat masina politiei in care se afla activistul si a incercat sa o opreasca."In urma adunarii active de ieri, 48 de oameni au fost retinuti", a anuntat politia din Varsovia, sambata, pe Twitter Membri ai grupului anti-homofobie Stop Bzdurom au spus ca au agatat steaguri pe statuille din oras care il reprezinta pe Iisus si alte figuri, ca parte a luptei pentru drepturile LGBT, problema disputata in Polonia si in urma cu o luna, in timpul alegerilor prezidentiale.Partidul nationalist PiS aflat la putere a spus ca drepturile comunitatii LGBT sunt parte a ceea ce numeste o invazie a ideologiei straine care submineaza valorile Poloniei si ale familiei traditionale.Purtatorul de cuvant al Guvernului a spus ca nu va comenta actiunile recente ale politiei.