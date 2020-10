Polonia a inregistrat un nivel record al noilor cazuri zilnice de infectare cu COVID-19. Varsovia urmeaza sa fie declarata zona galbena

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?



In intervalul mentionat au fost inregistrate alte 75 de decese cauzate de infectarea cu noul coronavirus, in timp ce purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Wojciech Andrusiewicz, a avertizat intr-o conferinta de presa ca este de asteptat un numar semnificativ de decese in urmatoarele zile.Andrusiewicz a anuntat ca este probabil ca autoritatile sa creasca numarul zonelor galbene sau rosii, unde exista restrictii anti-coronavirus, cum ar fi purtarea mastii in locuri publice.In prezent, 51 de zone din Polonia sunt clasificate ca fiind galbene sau rosii, dar incepand de sambata numarul acestora ar putea sa depaseasca 100, ceea ce inseamna ca aproximativ o treime din suprafata tarii ar fi vizata de restrictii suplimentare.Capitala Varsovia ar urma sa fie declarata zona galbena incepand de sambata, a spus Andrusiewicz.Polonia a anuntat marti "toleranta zero" pentru cei care incalca restrictiile impuse pentru a limita raspandirea pandemiei de COVID-19, cu reguli mai dure si mai stricte. Aceasta tara a inregistrat pana acum 107.319 de cazuri de infectare cu noul coronavirus si 2.792 de decese.