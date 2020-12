Polonia intra in carantina nationala si impune interdictia de circulatie de Anul Nou

Acesta a avertizat asupra unui posibil val trei al pandemiei de COVID-19 in noul an si le-a cerut polonezilor sa fie precauti. ''Indemn fiecare polonez sa fie responsabil pentru el si pentru cei dragi. Dar stiu ca doar apelurile nu vor fi de folos'', a spus oficialul polonez.De asemenea, persoanele care intra in tara in aceasta perioada folosind mijloace de transport public vor fi obligate sa ramana zece zile in carantina.Desi noile restrictii nu se vor aplica de Craciun, pentru Anul Nou va fi instituita interdictia de circulatie intre ora 19:00 (pe 31 decembrie) si ora 06:00 (1 ianuarie), pentru a preveni raspandirea virusului.Noile restrictii antiepidemice se adauga celor in vigoare: restaurantele, cafenelele, cinematografele si teatrele sunt inchise, invatamantul se desfasoara online, reuniunile sunt limitate la 5 persoane, minorii cu varste sub 16 ani pot iesi din casa numai insotiti de adulti, in timp ce persoanelor cu varste de peste 70 de ani li se recomanda sa nu iasa deloc.