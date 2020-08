Polonia: Mii de persoane au protestat dupa arestarea unei activiste LGBT

Persoanele retinute au participat vineri seara la o incaierare cu politia, in incercarea de a impiedica arestarea activistei LGBT cunoscuta sub numele de Margot, dupa decizia instantei ca aceasta sa ramana in detentie preventiva timp de doua luni.Cea mai mare demonstratie a avut loc in centrul Varsoviei, unde s-au adunat cateva mii de persoane, dintre care mai multi purtau steaguri sau umbrele in culorile curcubeului."Ne intalnim pentru a protesta impreuna impotriva violentei si a homofobiei sistemice", au declarat intr-un comunicat organizatorii, o coalitie a grupurilor pentru apararea drepturilor homosexualilor."'Empatie, solidaritate, actiune!" putea fi citit pe una din pancarte, in timp ce unii protestatari scandau lozinci impotriva politiei iar altii strigau "Nu vei merge niciodata singura!", cu referire la activista arestata.La Lublin, un oras situat la sud-est de capitala si care s-a declarat "zona libera LGBT", un grup mic de protestatari, format in majoritate din tineri, s-a adunat in fata cladirii Parchetului local. "Gay din nastere, mandri prin alegere" si "Solidaritatea este arma noastra" se putea citi pe bannere. Protestatarii purtau genti si baloane in culorile curcubeului."Ne-am saturat de acest guvern", a declarat Julia, in varsta de 17 ani, care a refuzat sa isi dezvaluie numele de familie de teama represaliilor.Doar 29% din polonezi sustin casatoria homosexuala, potrivit unui sondaj realizat de institutul CBOS in 2019.In timpul campaniei electorale pentru scrutinul prezidential din iulie, conservatorii aflati la guvernare in Polonia, o tara profund catolica, au folosit pe scara larga retorica anti-LGBT provocand proteste din partea institutiilor internationale.Presedintele conservator Andrzej Duda, care a fost reales, a comparat "ideologia LGBT" cu "neo-bolsevismul". La depunerea juramantului de catre acesta joi in parlament, parlamentarii de stanga au purtat culorile steagului curcubeu, devenit o emblema anti-guvernamentala in Polonia, in special in ultimele luni.Saptamana aceasta politia poloneza a condamnat trei persoane pentru profanarea statuilor si atacarea sentimentelor religioase, dupa ce activistii au drapat mai multe monumente din Varsovia, inclusiv unul reprezentandu-l pe Iisus Hristos, cu steaguri LGBT.Margot, a carei arestare vineri a provocat confruntarea cu politia, a fost adusa in fata instantei sub identitatea sa masculina. Ea este acuzata ca a deteriorat in iunie o autoutilitara cu inscriptii homofobe din Varsovia si ca a imbrancit o voluntara ce lucra pentru o fundatie ce se opune avorturilor, proprietara a vehiculului.Autoutilitara asociatiei ce se opune avorturilor "Fundatia pro-dreptul la viata" circula frecvent in centrul Varsoviei, acoperita cu afise in care se face legatura intre homosexualitate si pedofilie. In timpul incaierarii de vineri au fost arestate 48 de persoane.Arestarea lui Margot a starnit proteste din partea opozitiei si a institutiilor internationale."Solicit eliberarea imediata a activistei LGBT Margot (...). Decizia de a fi detinuta timp de 2 luni transmite un semnal foarte infricosator pentru libertatea de exprimare si drepturile persoanelor LGBT in Polonia" a scris sambata, pe Twitter , comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Dunja Mijatovic."Mi-ar placea sa vad criminali periculosi urmariti cu aceeasi ardoare cu care sunt urmariti activistii" a declarat vineri Hanna-Gill Piatek, o parlamentara de stanga prezenta la manifestatie.