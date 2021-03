Polonia reintroduce de sambata restrictii la nivel national. Se inchid hotelurile, institutiile de cultura, piscinele si salile de sport

Restrictiile din Polonia

'Pandemia continua sa se dezvolte si nu exista niciun indiciu ca incetineste', a afirmat ministrul intr-o conferinta de presa.El a anuntat ca restrictiile in vigoare acum in patru din cele 16 regiuni ale Poloniei vor fi extinse la nivelul intregii tari.Masurile prevad inchiderea hotelurilor, institutiilor de cultura, partiilor de schi, piscinelor si altor facilitati sportive recreative, precum si inchiderea partiala a mall-urilor in intervalul 20 martie - 9 aprilie.'Le cerem angajatorilor sa permita munca de la domiciliu cat mai mult posibil', a mai spus ministrul.Totodata, copiii cu varste intre 7 si 9 ani vor intra si ei in regim de cursuri online pentru urmatoarele trei saptamani, a precizat Niedzielski.Conform ministrului sanatatii, Polonia ar putea inregistra peste 30.000 de cazuri noi zilnice de infectare saptamana viitoare daca actuala tendinta va continua.Potrivit datelor comunicate de ministerul sau, miercuri au fost raportate 25.052 de cazuri noi, cel mai ridicat bilant zilnic consemnat in 2021.