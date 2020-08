Polonia reintroduce interdictia zborurilor din 46 de tari, inclusiv Romania, din 2 septembrie

"Din cauza amenintarii raspandirii infectiilor cu virusul SARS-CoV-2, este necesar sa ne exercitam dreptul de a reintroduce o interdictie a traficului aerian pentru a reduce amenintarea la adresa sanatatii publice", se arata in proiectul de act normativ.Polonia a inchis granitele si a suspendat zborurile in luna martie pentru a opri raspandirea coronavirusului. Cu toate acesta, ulterior restrictiile au fost relaxate treptat, centrele comerciale, hotelurile si restaurantele fiind redeschise in luna mai. De asemenea, compania aeriana nationala poloneza LOT a reluat zborurile internationale la data de 1 iulie, la patru luni dupa ce le-a suspendat.Printre tarile afectate de reintroducerea interdictiei zborurilor sunt Franta si Spania , destinatii turistice populare precum Muntenegru si Croatia, alaturi de Romania, SUA, Israel, Mexic si Brazilia.Polonia a raportat 64.689 de cazuri de infectie cu noul coronavirus si 2.010 decese.