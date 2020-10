Polonia reintroduce orele speciale pentru persoanele in varsta in magazine

La fel ca si in cazul primului val de pandemie in primavara, persoanele cu varsta peste 60 de ani vor putea face cumparaturi intre orele 10 si 12 in magazinele alimentare si farmacii, a spus Mateusz Morawiecki, cerandu-le de asemenea seniorilor sa se protejeze si sa ramana acasa."Incercam sa stabilizam situatia, incercam sa reducem dinamica cresterii deceselor", a declarat el pentru jurnalisti.Noile masuri vor intra in vigoare pe 15 octombrie.Din cauza unei cresteri record a contaminarii, purtarea de masti in spatiile publice este obligatorie in toata Polonia incepand de sambata."Al doilea val a sosit si trebuie sa il confruntam cu fermitate", a declarat vineri Morawiecki pentru jurnalisti, explicand ca intreaga tara de 38 de milioane de locuitori va fi de acum considerata o "zona galbena".Ministerul Sanatatii a anuntat sambata ca Polonia a inregistrat un numar record de 5.300 de infectari cu COVID-19 si 53 de decese, crescand cifrele la nivelul intregii tari la 121.638 de cazuri si, respectiv, 2.972 de decese.La Varsovia, cateva sute de persoane care se opun obligativitatii purtarii mastii si neaga existenta unei pandemii s-au adunat in centrul orasului pentru a protesta impotriva noilor restrictii.