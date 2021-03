Polonia si Ungaria contesta la Curtea de Justitie a UE conditionarea respectarii statului de drept de plata fondurilor europene

Noul mecanism a fost integrat in planul de cheltuieli 2021-2027 si in fondul de stimulare de 750 miliarde euro (890 miliarde dolari) menit sa compenseze efectele pandemiei coronavirusului asupra economiilor celor 27 de state membre.Conditionalitatea permite retinerea platilor daca exista anumite incalcari ale standardelor de baza, cum ar fi subminarea independentei judiciare. Masura a fost contestata de Polonia si Ungaria, ambele fiind sever criticate de UE cu privire la statul de drept. Cele doua tari au blocat adoptarea bugetului UE si a pachetului de recuperare a coronavirusului.La un summit al UE din decembrie, liderii UE au ajuns la un compromis care a insemnat ca mecanismul nu va fi pus in aplicare pana cand Curtea Europeana de Justitie nu se va pronunta asupra eventualelor plangeri.Polonia a anuntat pe 11 martie ca a depus o plangere la aceasta instanta impotriva masurii. "Credem ca astfel de solutii nu au niciun temei juridic in tratate, interfereaza cu competentele statelor membre si incalca legislatia UE", a declarat purtatorul de cuvant al guvernului Piotr Mueller intr-un comunicat."Decontarea fondurilor din bugetul UE ar trebui sa se bazeze numai pe indeplinirea conditiilor obiective si concrete, care decurg fara echivoc din reglementari", a spus Mueller, citat de Europa Libera.La Budapesta, seful de cabinet al prim-ministrului Viktor Orban , Gergely Gulyas, a declarat ca Ungaria va lansa un caz similar in aceasta saptamana. "Contestam regula privind conditionalitatea in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene, impreuna cu Polonia", a declarat ministrul Justitiei Judit Varga pe Facebook