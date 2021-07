Coronavirus, valul patru: Polonia se asteapta la 15.000 de cazuri de COVID-19 pe zi in toamna

Cu circa 100 de noi cazuri de COVID-19 pe zi in prezent, Polonia inca nu trece printr-o crestere puternica a infectarilor provocate de varianta Delta a coronavirusului, descoperita prima data in India si care este pe cale sa devina dominanta in Europa, unde unele tari au reintrat deja pe un trend crescator al infectarilor.Dar ministrul polonez al sanatatii, Adam Niedzielski, a atras atentia ca Polonia, tara ce a ridicat aproape toate masurile antiepidemice si cetatenii ei se bucura de o vara oarecum fara restrictii, risca sa se confrunte in toamna cu circa 15.000 de cazuri de COVID-19 in fiecare zi. Prin urmare, el si-a indemnat concetatenii care inca nu s-au vaccinat sa faca acest lucru.''Cele mai multe estimari converg asupra faptului ca in septembrie-octombrie, sau noiembrie, s-ar putea sa ne confruntam cu o noua accelerare (a epidemiei) si trebuie sa tratam aceasta drept scenariul cel mai probabil'', a subliniat oficialul polonez la o conferinta de presa.El a estimat ca in cazul unei rate ridicate a vaccinarii numarul cazurilor zilnice de COVID-19 ar putea fi diminuat in Polonia pana la aproximativ 1.000-2.000 pe zi in noul val epidemic ce se intrevede. In perioada de varf a celui de-al treilea val, Polonia, tara cu circa 38 de milioane de locuitori, a inregistrat peste 35.000 de cazuri zilnice. Pana in prezent putin peste 14 milioane de polonezi au fost complet vaccinati anti-COVID-19. Grecia deja inregistreaza o crestere importanta a numarului de infectari, iar tari precum Rusia se confrunta cu un numar urias de decese si imbolnaviri.