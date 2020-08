Premierul Poloniei a numit un nou ministru de externe. Are 65 de ani si este profesor de drept

Premierul Morawiecki a precizat ca a discutat despre aceasta numire atat cu Czaputowicz cat si cu seful st atului, Andrzej Duda.Rau, in varsta de 65 de ani, este profesor de drept si cea mai recenta functie detinuta este cea de presedinte al comisiei de politica externa a parlamentului. Anterior, Rau a fost sef al administratiei regionale in voievodatul Lodz (regiune administrativa din centrul Poloniei).Ministrul de externe Jacek Czaputowicz, aflat in aceasta functie din ianuarie 2018, si-a prezentat joi demisia fara a oferi motive.El a declarat anterior ca dupa alegerile prezidentiale din iulie va fi un moment potrivit pentru o schimbare la ministerul de externe, conform anuntului facut de ministerul de externe, citat de agentia de stiri PAP.Politicienii din opozitie au declarat ca schimbarea sefului diplomatiei survine intr-un moment nepotrivit, data fiind situatia tensionata din tara vecina, Belarus, unde protestatarii au iesit pe strazi pentru a contesta rezultatul alegerilor prezidentiale controversate din 9 august.