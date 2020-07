Primele rezultate oficiale din Polonia: Conservatorul Andrzej Duda castiga la limita un nou mandat de presedinte

Duda a obtinut 51,2% din sufragii, in urma numararii a 99,8% din buletinele de vot.Rivalul sau, primarul liberal al Varsoviei, Rafal Trzaskowski, din partea formatiunii de centru Platforma Civica, aflata in opozitie, a obtinut 48,8% din voturi.Voturile din sectiile ramase "nu vor afecta semnificativ" rezultatul final, a declarat intr-o conferinta de presa presedintele PKW, judecatorul Sylwester Marciniak.Prezenta la urne a fost neobisnuit de ridicata, de 68,12%, a precizat comisia electorala.Rezultatul este un castig pentru partidul national-conservator aflat din 2015 la guvernare in Polonia , Lege si Justitie (PiS), si pentru liderul sau, Jaroslaw Kaczynski.PiS a evitat scenariul in care un presedinte de opozitie ar fi putut respinge prin veto legi aprobate de parlamentul controlat de partidul aflat la putere.Prin urmare, victoria lui Duda ar urma sa permita PiS sa isi consolideze controlul asupra puterii. Urmatoarele alegeri legislative sunt programate in 2023."Rezultatul bun al lui Rafal Trzaskowski ii ofera posibilitatea de a deveni o figura-cheie a opozitiei liberale", a declarat la postul privat de televiziune TVN24 politologul Andrzej Rychard.Candidatul Platformei Civice promisese imbunatatirea relatiilor cu UE , afectate dupa venirea la putere a PiS.