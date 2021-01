Presedintele Poloniei cere noi sanctiuni europene impotriva Rusiei, dupa ce mii de manifestanti pro-Navalnii au fost arestatati

"Daca dorim sa impunem respectarea dreptului international, singura modalitate de a o face fara pusti, tunuri si bombe este prin sanctiuni. Asadar, suntem pregatiti sa contribuim la construirea unui consens asupra acestei chestiuni" in randul statelor UE , a declarat presedintele polonez intr-un interviu publicat de Financial Times, citat de AFP.Andrzej Duda a mai sugerat ca seful diplomatiei europene, Josep Borrell, sa efectueze o vizita in Rusia luna viitoare, daca pana atunci Navanii nu este eliberat.Potrivit unui ONG, circa 3.500 de manifestanti au fost arestati duminica in Rusia, dintre care 1.360 la Moscova, in timpul unor proteste la care zeci de mii de demonstranti au cerut eliberarea lui Aleksei Navalnii, arestat saptamana trecuta la revenirea la Moscova dupa ce s-a tratat in Germania in urma unei otraviri cu substanta neurotoxica Noviciok, pentru care opozantul rus il considera responsabil pe presedintele Vladimir Putin Mai multe state membre ale UE si Parlamentul European cer adoptarea de noi sanctiuni impotriva Rusiei, dar o asemenea decizie necesita unanimitatea celor 27 de state membre.Ministrii europeni de externe se vor reuni luni la Bruxelles , urmand sa discute cu acest prilej despre cazul Navalnii si eventuale noi sanctiuni impotriva Moscovei.Potrivit unor surse europene citate de agentia EFE, statele UE au in prezent opinii diferite asupra modului in care ar trebui sa reactioneze fata de cazul Navalnii , iar obiectivul lui Josep Borrell este ca la aceasta reuniune sa obtina "o abordare cat mai comuna posibil".