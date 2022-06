Romania, in doliu in ziua inmormantarii liderilor Poloniei

Romania este in doliu national duminica in memoria celor 97 de victime ale tragediei aviatice de la Smolensk, in urma careia si-a pierdut viata presedintele Poloniei, Lech Kaczynski.

Basescu participa la funerariile liderilor polonezi

Presedintele Traian Basescu, va participa, duminica, la Cracovia, la funeraliile presedintelui Republicii Polone, Lech Kaczynski, si ale sotiei sale, Maria Kaczynska.

Din cauza norului de cenusa ce a creat haos in intreaga Europa si a determinat si Romania sa-si inchida total spatiul aerian, Basescu a plecat sambata, in jurul orei 14:15, spre Cracovia.

Deplasarea sa s-a efectuat cu elicopterul pana la Oradea, de unde seful statului si-a continuat drumul cu masina pe traseul Ungaria - Slovacia - Polonia.

Totodata, o slujba de pomenire pentru victimele accidentului aviatic de la Smolensk va fi oficiata duminica, la Catedrala Patriarhala.

Hotararea a fost luata de Permanenta Consiliului National Bisericesc, intrunita vineri, in sedinta de lucru, sub presedintia Preafericitului Parinte Patriarh Daniel.

Doliu in intreaga Europa

Mai multe tari europene au decretat doliu national in memoria victimelor catastrofei aeriene din Rusia, in care au murit presedintele polonez Lech Kaczynski, sotia sa, si zeci de personalitati politice.

Lituania a decretat trei zile de doliu national incepand de miercuri, in memoria presedintelui polonez.

Ucraina a fost in doliu miercuri, Republica Moldova a decretat zi de doliu national marti, iar Cehia este si ea in doliu duminica.

Rusia a decretat si ea luni zi de doliu national, odata cu Uniunea Europeana. Guvernul brazilian a anuntat de asemenea trei zile de doliu oficial.

Polonia este de o saptamana in doliu, incepand de duminica trecuta.

Ultimul ramas bun

Funeraliile presedintelui polonez Lech Kaczynski si ale sotiei sale vor avea loc duminica, la Cracovia.

Presedintele Poloniei Lech Kaczynski si sotia sa Maria, ucisi sambata trecuta in accidentul aviatic din Rusia, vor fi inmormantati la catedrala Wawel din Cracovia.

Ceremonia funerara care va avea loc duminica va debuta cu o slujba comemorativa pentru cuplul prezidential polonez, oficiata la Biserica Sfanta Maria din Cracovia.

Desi vineri dimineata se zvonea ca ceremoniile vor fi amanate, un reprezentant al presedintiei poloneze a anuntat ca funeraliile vor avea loc duminica, la Cracovia, asa cum era stabilit. Familia presedintelui polonez nu vrea sa amane funeraliile programate duminica, in ciuda situatiei create de norul de cenusa vulcanica.

