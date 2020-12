Seful Parlamentului European: "Fondul de redresare va fi lansat in pofida veto-ului Poloniei si Ungariei"

"Noi nu putem face un pas in spate", a declarat presedintele PE pentru postul de televiziune italian Sky Tg24.Sassoli a spus ca acordul asupra fondului de relansare, care este menit sa furnizeze sprijin economiilor tarilor membre, afectate de pandemia de COVID-19, va fi mentinut in pofida opozitiei Varsoviei si a Budapestei. "Acum, Polonia si Ungaria trebuie sa rezolve problema aprobarii lor. Daca nu exista consens, vom continua cu privire atat la fond, cat si la statul de drept", a subliniat David Sassoli.Autoritatile de la Budapesta si Varsovia si-au exprimat veto-ul fata de bugetul multianual al UE pentru perioada 2021-2027, in valoare de 1.100 miliarde euro, precum si fata de Mecanismul de redresare si rezilienta, in valoare de 750 miliarde euro, din cauza unei clauze din bugetul multianual care conditioneaza accesul la fonduri de respectarea statului de drept.Purtatorul de cuvant al guvernului polonez Piotr Muller a reafirmat vineri ca Varsovia isi mentine pozitia referitoare la mecanismul propus de UE.