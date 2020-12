Tensiuni in coalitia de guvernare din Polonia, inaintea termenului limita de luni pentru bugetul UE de 1.800 de miliarde de euro

Polonia si Ungaria , ambele investigate de UE pentru masurile de limitare a independentei justitiei si a presei, blocheaza pachetul financiar din cauza conditionarii accesului la fondurile europene de respectarea statului de drept.Diviziunile din cadrul coalitiei de guvernare de la Varsovia, referitoare la respingerea prin veto a bugetului, au devenit publice in ultimele zile.Duminica, vicepremierul Jaroslaw Gowin, liderul Accord, partener minoritar de orientare de centru in colaitia Dreapta Unita, a spus ca partidul sau sustine eforturile de gasire a unui compromis bun."Veto-ul este ultima solutie", a declarat Gowin publicatiei Super Express.Gowin a spus joi ca Polonia va fi gata sa renunte la veto daca liderii UE vor aproba o declaratie explicativa privind legatura dintre fondurile UE si statul de drept, dar a doua zi premierul Mateusz Morawiecki a declarat ca pozitia tarii nu s-a schimbat.Remarcile sale au atras si o mustrare din partea consilierului principal al presedintelui Andrzej Duda, Krzysztof Szczerski, care a declarat agentiei de stiri PAP, intr-un interviu publicat duminica, ca doar Morawiecki ar trebui sa comunice pozitia Poloniei.Pozitia lui Gowin contrazice puternic cu pozitia fara compromisuri a celuilalt partener de coalitie minoritar, ultra-conservatorul Polonia Unita, condus de ministrul justitiei, Zbigniew Ziobro.Ziobro a avertizat despre pericolele unei pozitii lipsite de fermitate in negocierile cu UE, spunand ca orice altceva decat un veto ar duce la pierderea increderii in Morawiecki, membru al partidului Lege si Justitiei (PiS), cel mai mare partid din coalitia de guvernamant.Multi conservatori religiosi din Polonia spun ca mecanismul referitor la statul de drept ar putea fi un prim pas in obligarea Poloniei sa accepte politici liberale precum casatoria intre homosexuali.Duminica, Gowin a criticat pozitia Poloniei Unite, spunand ca veto-ul ar submina interesele economice ale Poloniei.Parlamentarul Poloniei Unite si ministru adjunct al activelor de stat, Janusz Kowalski, a respins acest lucru: "Nu primim nimic gratuit de la nimeni. Polonia Unita stie sa numere ".Intre timp, postul TVN24 a relatat ca primarii din Varsovia si Budapesta au scris o scrisoare catre presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , condamnand pozitia tarilor lor.