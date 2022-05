Un acord CIA, proba in cazul inchisorilor secrete din Polonia

Un acord partial semnat intre serviciul de informatii poloneze si CIA ofera dovezi vitale in ancheta cu privire la inchisorile secrete din Polonia.

Potrivit unei surse din biroul procurorului din Cracovia, care se ocupa de ancheta, documentul a fost pregatit la sfarsitul anului 2001, inceputul lui 2002, dupa atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, scrie thenews.pl.

Americanii "nu voiau sa lase in urma dovezi", a explicat sursa de ce documentul este semnat doar de catre fostul sef al serviciului de informatii polonez (ABW), Zbigniew Siemiatkowski.

Intrebat despre document, Siemiatkowski a spus ca daca semnatura sa este pe el, atunci documentul este secret si nu poate discuta despre aceasta. Nu a confirmat existenta acordului.

Insa Adam Bodnar de la Helsinki Foundation - o organizatie de protectie a drepturilor omului ce monitorizeaza cazul - a subliniat ca lipsa unei semnaturi americane nu invalizeaza valoarea documentului.

"Simplul fapt ca documentul a fost pregatit atesta faptul ca a existat o vointa si ca oamenii care erau constienti de asta erau la curent", spune activistul.

In 2011, Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, Thomas Hammarberg, a facut o declaratie fara echivoc pe aceasta tema: "Este limpede ca Poplonia a gazduit inchisori CIA secrete intre decembrie 2002 si septembrie 2003. Stim cine a fost retinut aici si ce metode de interogare au fost utilizate. Pot fi descrise drept tortura".

Leszek Miller era premier in Polonia in acea perioada, sef al guvernuli Aliantei Democratice de Dreapta. Acesta a negat in repetate randuri existenta inchisorilor, una din acestea fiind localizata, dupa toate aparentele, intr-o vila de langa baza militara nord-estica Stare Kiejkuty.

Si fostul presedinte polonez, Aleksander Kwasniewski, a negat existenta inchisorilor, insa in mai al acestui an a parut a admite ca stia de inchisorile CIA: "Bineinteles ca totul s-a desfasurat pe la spatele meu".

Doi barbati, Abu Zubaydah si Abd al Rahim al-Nashiri, au primit din partea procurorilor polonezi statutul de victima, dupa ce au sustinut ca au fost retinuti in inchisorile secrete si torturati.

