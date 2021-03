30.000 de euro despagubire pentru un lider al "Vestelor Galbene". Barbatul a fost orbit de o grenada in timpul protestelor din Franta

Decizia apartine unei comisii de despagubiri a tribunalului din Paris, relateaza AFP In acest dosar, un politist a fost inculpat la 14 ianuarie de catre judecatorii de instructie insarcinati din februarie 2019 cu stabilirea responsabilitatilor in mutilarea lui Jerome Rodrigues, survenita in Piata Bastiliei din Paris, la 26 ianuarie 2019.Dupa o indelungata ancheta, bazata pe inregistrari video si marturii oculare, politistul suspectat ca a lansat grenada de iesire din incercuire, din care o schija l-a lovit in ochi pe Rodrogues, a fost inculpat pentru 'violente voluntare care au antrenat o mutilare sau o infirmitate permanenta'. La 11 martie, Comisia de despagubire a victimelor de infractiuni (CIVI) a stabilit ca lui Rodrigues ii poate fi acordata suma de 30.000 de euro 'cu titlu provizoriu, data fiind gravitatea ranilor sale', o decizie ce contravine avizului parchetului, care solicitase sa se astepte finalizarea informarii judiciare inainte de a se statua cu privire la aceasta cerere.Expertii 'au constatat absenta unor comportamente violente sau ostile (ale victimei) sau ale unor persoane care se gaseau in proximitatea sa, in vreme ce politistii erau tinta unor manifestanti care se aflau in cu totul alt loc al Pietei Bastiliei', se arata in decizie.Pentru stabilirea despagubirii definitive, comisia a ordonat o expertiza ce trebuie prezentata in septembrie.'O justitie specializata in violentele politiei incepe sa se contureze, integrand despagubirea victimelor ale caror vieti sunt distruse de catre aparatul de politiei', a salutat avocatul lui Rodrigues, Arie Alimi.