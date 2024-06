Interventie in forta la Toulouse impotriva vestelor galbene, cu gaze lacrimogene si bastoane de cauciuc

Peste o mie de protestatari francezi din miscarea "vestelor galbene" s-au adunat sambata in orasul Toulouse, dar au fost imediat dispersati de fortele de ordine cu gaze lacrimogene si bastoane de cauciuc, transmite AFP.

La fel cum s-a intamplat saptamana trecuta la Montpellier, si sambata aceasta a fost lansat pe retelele de socializare un apel pentru a face din Toulouse "capitala nationala" a acestui protest ajuns la a 31-a sambata consecutiva.

Incepute pe 17 noiembrie ca un protest impotriva cresterii accizelor la combustibil, manifestatiile "vestelor galbene" desfasurate la Paris si in alte orase ale Frantei s-au transformat intr-o contestare a presedintelui Emmanuel Macron si au fost marcate de arestari masive - unele cu caracter preventiv -, acte de vandalism si interventii ale fortelor de ordine folosind gaze lacrimogene, tunuri cu apa si lansatoare de gloante de cauciuc "flash-ball" (LBD), din cauza acestora din urma peste 20 de protestatari pierzandu-si un ochi. Numerosi manifestanti au fost judecati in regim de urgenta, unii fiind condamnati la inchisoare cu executare.

Insa in ultimele luni manifestatiile au scazut progresiv in intensitate, iar cea de sambata de la Toulouse s-a stins repede sub un nor des de gaze lacrimogene.

"Avansam bucurosi, cantam, si dintr-odata zeci de politisti s-au napustit asupra noastra, smulgand pancartele si lovind cu bastoane de cauciuc manifestantii din capul multimii", declara reporterului AFP un manifestant cu ochii inrositi de gazele lacrimogene.

Trecatori, inclusiv familii cu copii, au fugit sa se adaposteasca prin magazinele din apropiere, potrivit aceluiasi reporter.