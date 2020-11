VIDEO Protest la Paris: Mii de oameni au demonstrat impotriva unei legi controversate care limiteaza identificarea politistilor si difuzarea de imagini

🔴 French journalists and human rights organisations are protesting against a law that would restrict publishing images of police officers on duty.

Read more on https://t.co/3LewdCZLtQ #PPLSecuriteGlobale https://t.co/KWUosDFMVL - euronews (@euronews) November 21, 2020

Infractiunea ar fi pedepsita cu pana la 1 an de inchisoare

Sustinatorii legii spun ca politistii si familiile lor au nevoie de protectie fata de hartuirea atat online, cat si in persoana cand sunt in afara programului de lucru.Cei care se opun proiectului sustin ca legea ar incalcade a face relatari si ar ingreuna tragerea la raspundere a politiei pentru abuzuri, precum folosirea excesiva a fortei.Sub incidenta acestei legi,si amenda de 45.000 de euro.In Piata Trocadero din vestul Parisului, activistii de dreapta, sindicalistii si jurnalistii au scandat: "Toata lumea vrea sa filmeze politia!".Multi dintre protestatari au purtat veste galbene, unii au tinut pancarte pe care era scris "Vom lasa jos telefoanele cand veti lasa jos armele".Actiuni similare sunt programate sa aiba loc inMartea trecuta, doi jurnalisti au fost retinuti intr-un protest care a dus la confruntari violente cu politia in timp ce Legislativul dezbatea proiectul de lege sprijinit de partidul presedintelui Emmanuel Macron si aliatii parlamentari.Proiectul a trecut de prima lectura, vineri, iar o a doua este programata pentru marti. Apoi el va ajunge in Senat pentru o noua dezbatere inainte de a deveni lege.Un amendament depus de Guvern si aprobat vineri a modifcat articolul problematic, 24, adaugand "fara a aduce atingere dreptului la informare".Prim-ministrul Jean Castex a spus ca "asta va inlatura orice ambiguitate privind intentia de garantare a respectului pentru libertatile publice in timp ce sunt protejati mai bine cei care asigura protectia populatiei, politistii si jandarmii".