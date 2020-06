Proteste violente si la Paris: Politia a tras cu lacrimogene, manifestantii au ridicat baricade si au starnit incendii (Galerie foto & Video)

Paris showed up big time for Black Lives today! This crowd is massive!! #ParisProtest #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/DUrLVCI0S3 - Madam Auntie Kamala Harris for VP! (@flywithkamala) June 2, 2020

"Unele incidente in marja demonstratiei interzise pentru care fortele de ordine intervin in acest moment", a informat pe Twitter in jurul orei locale 21:00 (19:00 GMT) politia pariziana, care a interzis acest miting la care s-au adunat mii de oamenii in jurul Palatului de Justitie si pe care Politia i-a imprastiat, informeaza AFP.Manifestantii au raspuns la apelul comitetului de sustinere al familiei lui Adama Traore, un tanar de culoare de 24 de ani care a murit in 2016 in regiunea Paris, dupa ce a fost arestat.Manifestatia care a inceput la sfarsitul dupa-amiezii de marti in fata cladirii tribunalului din nord-estul Parisului a fost perturbata de o ploaie de proiectile, iar Politia a folosit gaze lacrimogene.Manifestantii au fost dispersati apoi pe strazile din jur si pe bulevardul periferic ce inconjoara Parisul. Pe artera rutiera deasupra careia se ridicau nori de fum sute de manifestanti au blocat traficul, lasand masinile sa circule cu greutate.Confruntari sporadice au izbucnit pe soseaua de centura unde politistii, care au fost atacati cu pietre, au ripostat folosind arme cu bile de cauciuc.Pe strazi au fost ridicate baricade si s-au incendiat biciclete.La inceputul serii, Assa Traore, sora mai mare a lui Adama Traore, s-a adresat multimii cu urmatorul mesaj: "Astazi nu mai este doar batalia familiei Traore, este si batalia voastra, a tuturor (.. .). Astazi, cand luptam pentru Georges Floyd, luptam pentru Adama Traore".In fata tinerei Assa Traore, purtatoare de cuvant a Collectif Adama, protestatarii, tineri de origini diferite, au scandat lozinci precum: "Revolta" si "Toata lumea uraste Politia".Moartea lui George Floyd, un afro-american in varsta de 46 de ani asfixiat de un ofiter alb de politie in Minneapolis, a declansat pe intreg teritoriul Statelor Unite proteste la adresa brutalitatii Politiei, a rasismului si a inegalitatii sociale.Marti dimineata, politia capitalei franceze a anuntat ca demonstratia nu a fost autorizata din cauza starii de urgenta medicala care interzice adunarea publica a mai mult de zece persoane si deoarece aceasta nu facuse "obiectul niciunei declaratii prealabile".Politia franceza a considerat, de asemenea, ca "tonul apelului la protest transmis pe retelele sociale a trezit temerile privind producerea de incidente intr-un loc sensibil".